Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-148

Житель Сочи передумал лететь на самолете, потерпевшем сегодня крушение в Подмосковье, и спас жизнь себе и своей девушке.

РЕН ТВ. Житель Сочи Максим Коломейцев сдал билеты за несколько дней до авиакатастрофы. Он передумал лететь в Орск, поскольку сорвалась покупка нового автомобиля, передает

Мужчина хотел купить авто и заодно отпраздновать свой день рожденья в Орске, с родственниками. Но сборка автомобиля задержалась, и он передумал.

«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — рассказал Коломейцев.

Журналисты нашли и человека, который взял билеты на злополучный рейс Москва— Орск в последний момент. Это Фиргат Т. Его друг рассказал, что решение лететь было спонтанным.

«Он работал в Мончергорске, а жил в Орске. Летел через Москву и должен был там остаться, но в последний момент взял билеты домой», — рассказал знакомый погибшего..