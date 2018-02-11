Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-148 

Житель Сочи передумал лететь на самолете, потерпевшем сегодня крушение в Подмосковье, и спас жизнь себе и своей девушке.
Житель Сочи Максим Коломейцев сдал билеты за несколько дней до авиакатастрофы. Он передумал лететь в Орск, поскольку сорвалась покупка нового автомобиля, передает РЕН ТВ.
Мужчина хотел купить авто и заодно отпраздновать свой день рожденья в Орске, с родственниками. Но сборка автомобиля задержалась, и он передумал.
«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — рассказал Коломейцев.
Журналисты нашли и человека, который взял билеты на злополучный рейс Москва— Орск в последний момент. Это Фиргат Т. Его друг рассказал, что решение лететь было спонтанным.
«Он работал в Мончергорске, а жил в Орске. Летел через Москву и должен был там остаться, но в последний момент взял билеты домой», — рассказал знакомый погибшего..
Сегодня под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.