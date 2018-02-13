Датчики погубили Ан-148

Приборы Ан-148, разбившегося 11 февраля в Московской области, показывали неверные данные о скорости полета. Об этом заявили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам первых расшифровок черных ящиков.

В МАК отметили, что показатели черного «параметрического» ящика говорят о том, что обогрев, который используется при плохих погодных условиях, был выключен, датчик обледенел и показывал неправильную скорость. Сам самолет двигался медленнее, чем показывали приборы.

Как считают специалисты комитета, некорректные данные о скорости полета могли стать причиной авиакатастрофы.

Из отчета МАК следует, что катастрофическая ситуация начала развиваться через 2 минуты 30 секунд после взлета на высоте 1300 метров. Скорость (по приборам) составляла 465-470 км/ч. В этот момент данные о скорости самолета, которые поступали к командиру экипажа и второму пилоту, неожиданно стали различаться. Через 25 секунд расхождения в скорости стали составлять порядка 30 км/ч, сработала сигнализация. Разница в скорости продолжала расти, и тогда пилоты отключили автопилот и попытались самостоятельно справиться с нештатной ситуацией. Через полминуты один из датчиков показывал скорость 0 км/ч, а второй — 540-560 км/ч. Затем и второй датчик начал резко сбрасывать скорость до 200 км/ч.

В этот момент самолет начал резко снижаться. Как сочли специалисты, снижение происходило по команде пилотов. Лайнер врезался в землю на скорости около 800 километров в час.