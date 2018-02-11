Трагедия в Подмосковье: кадры с места крушения Ан-148 

1/10 Ан-148 выполнял рейс по маршруту Домодедово – Орск. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. РИА Новости Фото:

2/10 Спасатели не нашли выживших при осмотре места крушения пассажирского лайнера под Москвой. РИА Новости Фото:

3/10 Упавший под Москвой авиалайнер мог столкнуться с вертолетом в воздухе. Об этом свидетельствуют обломки второго воздушного судна, найденные рядом с местом крушения Ан-148 Фото: ГУ МЧС РФ

4/10 К операции привлечено более 150 спасателей и свыше 20 единиц техники. Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

5/10 Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения, сообщает Следственный комитет РФ. Фото: ГКУ МО Мособлпожспас

6/10 Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Фото: ГУ МЧС по Московской области

7/10 Сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф. РИА Новости Фото: