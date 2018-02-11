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Трагедия в Подмосковье: кадры с места крушения Ан-148
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Трагедия в Подмосковье: кадры с места крушения Ан-148
Рамблер
2 часа назад
Сегодня днем потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний».
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Ан-148 выполнял рейс по маршруту Домодедово – Орск. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Фото:
РИА Новости
2/10
Спасатели не нашли выживших при осмотре места крушения пассажирского лайнера под Москвой.
Фото:
РИА Новости
3/10
Упавший под Москвой авиалайнер мог столкнуться с вертолетом в воздухе. Об этом свидетельствуют обломки второго воздушного судна, найденные рядом с местом крушения Ан-148
Фото:
ГУ МЧС РФ
4/10
К операции привлечено более 150 спасателей и свыше 20 единиц техники.
Фото:
ГКУ МО "Мособлпожспас"
5/10
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения, сообщает Следственный комитет РФ.
Фото:
ГКУ МО Мособлпожспас
6/10
Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фото:
ГУ МЧС по Московской области
7/10
Сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.
Фото:
РИА Новости
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Официальные версии катастрофы пока не выдвигались.
Фото:
РИА Новости
9/10
Фото:
Reuters
10/10
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На борту воздушного судна находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
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