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Трагедия в Подмосковье: кадры с места крушения Ан-148
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Трагедия в Подмосковье: кадры с места крушения Ан-148 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня днем потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний».
1/10  Ан-148 выполнял рейс по маршруту Домодедово – Орск. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Фото:
2/10  Спасатели не нашли выживших при осмотре места крушения пассажирского лайнера под Москвой.
Фото:
3/10  Упавший под Москвой авиалайнер мог столкнуться с вертолетом в воздухе. Об этом свидетельствуют обломки второго воздушного судна, найденные рядом с местом крушения Ан-148
Фото:
4/10  К операции привлечено более 150 спасателей и свыше 20 единиц техники.
Фото:
5/10  Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения, сообщает Следственный комитет РФ.
Фото:
6/10  Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фото:
7/10  Сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.
Фото:
8/10  Официальные версии катастрофы пока не выдвигались.
Фото:
9/10 
Фото:
10/10 
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На борту воздушного судна находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
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