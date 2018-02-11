Ещё
Метеоролога удивило заключение МАК по Ан-148
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метеоролог опроверг влияние погоды на катастрофу Ан-148 

Москва24 11 февраля 2018
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Погода не могла стать причиной катастрофы в Подмосковье самолета Ан-148, сообщил телеканалу Москва 24 специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
>> «Убившие» Ан-148 неполадки нашли у Superjet
"Уверенно можно сказать, что характер погоды таков, что метеорологические условия не могли способствовать или стать причиной летного происшествия. Все параметры атмосферы не выходят за рамки средних значений", — рассказал метеоролог.
Также в момент аварии не было сильного ветра. "Речь идет о нескольких метрах в секунду. В то время как пороговые значения, как правило, более 10 метров в секунду и при этом ветер должен быть боковым", — пояснил Синенков. По мнению эксперта, таких условий в Подмосковье в момент аварии не наблюдалось.
В то же время Александр Синенков подчеркнул, что последнее слово скажут специалисты, которые будут в составе комиссии расследовать это происшествие более детально.
Москва24: последние новости
В МЧС заявили о завершении поисковой операции на месте крушения АН-148 В Перми начали проверку после появления видео с толкающими автобус детьми Полиция задержала жителя Внуково после звонка о минировании его машины
 Ещё 187 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбка оказалась «сестрой» Шурыгиной60
Раскрыты подробности разговора Путина с Порошенко86
Венгрия выдвинула условия Украине62
Россиян оградят от неподъемных долгов35
Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом»262
Видео
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
00:57
Украину предостерегли от экспериментов с Миг-29
Армия Оружие
01:19
Депутаты Рады предложили вернуть Крым силой
Украина В мире
02:54
Румянцева и Рыбников скандалили на съёмках «Девчата»
Шоу-бизнес
04:55
Новосибирские танцовщицы взорвали Туманный Альбион
Общество
00:59
«Задолбал со своим Саакашвили»: Ляшко устроил скандал
В мире Украина
00:49
На Западе запаниковали из-за «кремлевского доклада»
Экономика Компании
04:11
На Украине запретили книгу Поклонской
Украина В мире
01:27
США уничтожили советский Т-72
Ближний Восток Армия
00:22
Школьников в Перми заставили толкать заглохший автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение