Метеоролога удивило заключение МАК по Ан-148

Метеоролог опроверг влияние погоды на катастрофу Ан-148

Погода не могла стать причиной катастрофы в Подмосковье самолета Ан-148, сообщил телеканалу Москва 24 специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков

>> «Убившие» Ан-148 неполадки нашли у Superjet "Уверенно можно сказать, что характер погоды таков, что метеорологические условия не могли способствовать или стать причиной летного происшествия. Все параметры атмосферы не выходят за рамки средних значений", — рассказал метеоролог.

Также в момент аварии не было сильного ветра. "Речь идет о нескольких метрах в секунду. В то время как пороговые значения, как правило, более 10 метров в секунду и при этом ветер должен быть боковым", — пояснил Синенков. По мнению эксперта, таких условий в Подмосковье в момент аварии не наблюдалось.

В то же время Александр Синенков подчеркнул, что последнее слово скажут специалисты, которые будут в составе комиссии расследовать это происшествие более детально.