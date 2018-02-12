Директор «Саратовских авиалиний» прокомментировал крушение 

Гендиректор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев не смог прокомментировать крушение Ан-148 в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, глава компании заявил, что «ему некогда» разговаривать с журналистами.
«Что вы от меня хотите? Я в дороге! Я вас плохо слышу, и вы меня не слышите!» — цитирует Mash Вахромеева.
Журналисты возразили, что слышат его, но после этого гендиректор «Саратовских Авиалиний» сослался на нехватку времени.
Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.
СМИ писали о возможной поломке указателя скорости лайнера, которая могла ввести пилотов в заблуждение и заставить их ориентироваться на заниженные показания скорости.
Ространснадзор пообещал провести внеплановую проверку «Саратовских авиалиний» в связи с катастрофой. В правительстве Саратовской области сообщили, что следственные органы начали изымать документы у авиакомпании.