Ещё
Директор «Саратовских авиалиний» прокомментировал крушение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор «Саратовских авиалиний» прокомментировал крушение 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев не смог прокомментировать крушение Ан-148 в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, глава компании заявил, что «ему некогда» разговаривать с журналистами.
«Что вы от меня хотите? Я в дороге! Я вас плохо слышу, и вы меня не слышите!» — цитирует Mash Вахромеева.
Журналисты возразили, что слышат его, но после этого гендиректор «Саратовских Авиалиний» сослался на нехватку времени.
Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.
СМИ писали о возможной поломке указателя скорости лайнера, которая могла ввести пилотов в заблуждение и заставить их ориентироваться на заниженные показания скорости.
Ространснадзор пообещал провести внеплановую проверку «Саратовских авиалиний» в связи с катастрофой. В правительстве Саратовской области сообщили, что следственные органы начали изымать документы у авиакомпании.
 Ещё 96 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области100
Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом»143
В Москве взялись за «шереметьевскую братву»58
Украинцы предложили помочь с Ан-14887
По секрету: «Мы будем жить в другой России»22
Видео
06:51
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области
Катастрофы Другое
00:00
На месте крушения Ан-148 проходит поисковая операция
Происшествия
03:15
Названа предварительная причина падения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:23
Ханеке назвал #MeToo «охотой на ведьм»
Шоу-бизнес
01:00
Бузова рассказала о замене сексу
Шоу-бизнес
00:15
Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки
Шоу-бизнес Недвижимость
00:33
В Симферополе задержали украинца за шпионаж
Криминал Происшествия
01:34
Украинцы предложили помочь с Ан-148
Происшествия В мире
00:28
Половина пассажиров Ан-148 были из Оренбургской области
Происшествия Катастрофы
04:00
«Всё ещё не могу поверить»: близкие вспоминают жертв Ан-148
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение