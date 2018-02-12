Директор «Саратовских авиалиний» прокомментировал крушение

Гендиректор «Саратовских авиалиний» Алексей Вахромеев не смог прокомментировать крушение Ан-148 в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, глава компании заявил, что «ему некогда» разговаривать с журналистами.

«Что вы от меня хотите? Я в дороге! Я вас плохо слышу, и вы меня не слышите!» — цитирует Mash Вахромеева.

Журналисты возразили, что слышат его, но после этого гендиректор «Саратовских Авиалиний» сослался на нехватку времени.

Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.

СМИ писали о возможной поломке указателя скорости лайнера, которая могла ввести пилотов в заблуждение и заставить их ориентироваться на заниженные показания скорости.