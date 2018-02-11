В США улица провалилась под землю

На улице города Фэрфакса в штате Виргиния произошел массивный обвал дороги, свидетельствуют кадры ABC News.

Сообщается, что дорога провалилась под землю 10 февраля. Сначала образовалась небольшая яма, которая затем разрослась на 30 метров в длину и 7,5 метра в ширину. В настоящий момент власти работают над ситуацией.

Как показано на видео, выложенном в Twitter, дорогу уже оцепили, работает трактор.

Authorities respond to a massive sinkhole that formed on a residential street in Fairfax, Virginia. https://t.co/bpBRdIzjh8 pic.twitter.com/vILFlwmhyY— ABC News (@ABC) 11 февраля 2018 г.

О пострадавших не сообщается.