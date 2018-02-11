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В США улица провалилась под землю
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В США улица провалилась под землю 

РИА Новости 39 минут назад
На улице города Фэрфакса в штате Виргиния произошел массивный обвал дороги, свидетельствуют кадры ABC News.
Сообщается, что дорога провалилась под землю 10 февраля. Сначала образовалась небольшая яма, которая затем разрослась на 30 метров в длину и 7,5 метра в ширину. В настоящий момент власти работают над ситуацией.
Как показано на видео, выложенном в Twitter, дорогу уже оцепили, работает трактор.
О пострадавших не сообщается.
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