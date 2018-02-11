Массовую драку в Петербурге сняли на видео

Полиция проводит проверку в связи с информацией о массовой драке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД по городу.

Драку сняли на видео очевидцы. На углу Думской улицы и улицы Ломоносова несколько нападавших избивали лежащего на земле человека, вторая половина толпы «пыталась вытащить другого из» BMW, пишет «Фонтанка»

«Второй избиваемый остался лежать возле баров на Ломоносова», — пишет издание. Чтобы вырваться, автомобиль «проехал практически по толпе». При этом нападавшие преследовали машину.

К тому моменту, когда полиция приехала на место происшествия, участников конфликта там уже не было. В полиции сообщили, что «с заявлением никто не обращался». Также не поступало сообщений «из больниц о травмах».