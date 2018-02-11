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Массовую драку в Петербурге сняли на видео
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Массовую драку в Петербурге сняли на видео 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Полиция проводит проверку в связи с информацией о массовой драке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД по городу.
Драку сняли на видео очевидцы. На углу Думской улицы и улицы Ломоносова несколько нападавших избивали лежащего на земле человека, вторая половина толпы «пыталась вытащить другого из» BMW, пишет «Фонтанка».
Чтобы вырваться, автомобиль «проехал практически по толпе». При этом нападавшие преследовали машину.
«Второй избиваемый остался лежать возле баров на Ломоносова», — пишет издание.
К тому моменту, когда полиция приехала на место происшествия, участников конфликта там уже не было. В полиции сообщили, что «с заявлением никто не обращался». Также не поступало сообщений «из больниц о травмах».
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