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Американец умер перед экстренной посадкой в Москве
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Источник сообщил о смерти пассажира перед экстренной посадкой в Шереметьево 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Гражданин США умер на борту самолёта авиакомпании Air China, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Командир самолета А-330 китайской авиакомпании Air China, выполнявшего рейс из Пекина в Женеву, находясь в воздушном пространстве московского авиаузла, сообщил о приступе у пожилого пассажира и запросил экстренную посадку в Шереметьево», — отметил источник.
>> В Домодедово гражданин Норвегии умер на борту самолета
По его словам, врачи поднялись на борт сразу же после посадки и попытались реанимировать мужчину.
«Однако реанимационные мероприятия результата не дали», — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина умер.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту смерти гражданина Норвегии на борту самолёта, совершившего экстренную посадку в аэропорту Домодедово. New Inform также сообщало, что густой туман помешал борту из Москвы совершить посадку в Мурманске.
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