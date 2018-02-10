Названо сбившее израильский самолет оружие

По его словам, удары велись из зенитно-ракетных комплексов советского и российского производства SA-5 и SA-17 (С-200 и «Бук»). Всего с земли по самолетам были выпущены от 15 до 20 ракет.

Ранее сообщалось, что сирийские истребители подбили несколько самолетов израильских ВВС, совершивших налет на военные объекты в центральной части Сирии. По данным пресс-службы израильской армии, военные в ночь на субботу перехватили иранский беспилотник, который попал в воздушное пространство страны из Сирии.

«Он был запущен и управлялся иранскими силами с иранской базы внутри Сирии. Она расположена рядом с Пальмирой в пустыне на востоке страны. Мы отслеживали полет на всем его протяжении и смогли перехватить БПЛА над израильской территорией, немного севернее Бейт-Шаана в Иорданской долине», — сказал Конрикус.

В ответ восемь израильских истребителей F-16 атаковали иранский пункт управления БПЛА, который находился под Пальмирой.