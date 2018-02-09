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Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
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Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге 

Рамблер 3 часа назад
В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу, взрыв произошел по адресу: улица Репищева, дом 10, корпус 1.
По предварительным данным, при установке натяжных потолков на третьем этаже взорвался газовый баллон. Свидетели происшествия отмечают, что повреждены десять квартир и четыре припаркованных машины, оборван лифт. Людей в здание не пускают, часть улицы перекрыта.
>> В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
В результате происшествия пострадали три человека. Telegram-канал 112 публикует список пострадавших:
1. Михайлов Алексей Геннадьевич, 1986 года рождения, получил термические ожоги II-III-й степени 12% тела, баротравма, госпитализирован во ВЦЭРМ, ул. Оптиков д.54;
2. Молчанов Юрий Анатольевич, 1975 года рождения, получил термические ожоги III-й степени 30% тела, баротравма, термоинголяционная травма, госпитализирован во ВЦЭРМ, ул. Оптиков д.54;
3. Аручунян Аганес Армикович, 1968 года рождения, получил термические ожоги III-й степени 50% тела, баротравма, термоинголяционная травма, госпитализирован во ВМА им. С. М. Кирова, ул. Лебедева д.2.
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