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Задержаны причастные к убийству комбата ДНР Гиви
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Глава ДНР Захарченко заявил о задержании причастных к убийству Гиви 

Rambler News Service 4 часа назад
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) задержали группу лиц, причастных к убийству командира батальона ополченцев «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко.
>> Раскрыты детали убийства комбата ДНР Гиви
«Установлены все лица, которые причастны к этому (убийству Толстых. — RNS), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году», — сказал Захарченко.
Захарченко также добавил, что причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова (позывной «Моторола»).
Полковник вооруженных сил ДНР Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате обстрела здания штаба подразделения «Сомали» в Макеевке из реактивного пехотного огнемета «Шмель».
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