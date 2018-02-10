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Задержан глава Минсельхоза Забайкалья
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Задержан глава Минсельхоза Забайкалья 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр сельского хозяйства Забайкалья и его заместитель были задержаны за превышение полномочий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.
По ее словам, чиновники были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.
«В ходе оперативной разработки сотрудники полиции установили, что подозреваемые превысили должностные полномочия и незаконно вмешались в деятельность сельхозпредприятий Забайкалья», — сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности.
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По данным следствия, деньги, выделенные государством фермерам на возмещение ущерба от летней засухи, чиновники заставляли направлять на досрочное погашение займов, выданных фондом поддержки предпринимателей.
Впоследствии из возвращенных таким образом средств чиновник выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию.
 Ещё 38 источников 
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