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Задержан затушивший сигарету об икону студент
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Задержан затушивший сигарету об икону студент 

Рамблер 3 часа назад
Фото: kuban.kp.ru
Полиция Краснодарского края задержала студента, затушившего сигарету об икону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД России по региону.
18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума задержан за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Рассмотрение дела мировым судьей назначено на 9 февраля.
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Полиция продолжает расследование инцидента, и, возможно, в отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».
Накануне студент опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская.
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