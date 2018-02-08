Задержан затушивший сигарету об икону студент 

Полиция Краснодарского края задержала студента, затушившего сигарету об икону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МВД России по региону.
18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума задержан за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Рассмотрение дела мировым судьей назначено на 9 февраля.
Полиция продолжает расследование инцидента, и, возможно, в отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».
Накануне студент опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская.