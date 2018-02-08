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Крупнейшей кибератакой в США руководил украинский хакер
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112: в США выявили крупнейшее кибермошенничество под руководством украинского хакера 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Pixabay
Министерство юстиции США сообщило, что в ходе расследования удалось выявить личности хакеров, которые состояли в составе преступной группировки и похитили путём финансовых махинаций более $530 млн По данным следствия, эта международная группировка была создана украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году и состояла из 36 человек, из которых 13 уже арестованы, сообщает «112 Украина».
Правоохранительные органы США раскрыли международную группу хакеров в составе 36 человек, которые незаконным образом получали доступ к личным данным и похитили с чужих счетов более $530 млн, сообщает «112 Украина» со ссылкой на Министерство юстиции США. По мнению специалистов, это можно считать одним из крупнейших выявленных преступных сговоров с целью кибермошенничества.
Выяснилось, что эта группировка хакеров со слоганом In Fraud we trust («Мы верим в обман») была создана 34-летним украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году. Злоумышленники сформировали международную преступную сеть, которая противозаконным путём собирала личные данные интернет-пользователей, чтобы получить доступ к их банковским и электронным счетам и похитить их финансовые средства, поясняет «112 Украина».
«Из 36 человек, которых подозревают власти США, 13 были арестованы в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии. Остальные фигуранты громкого дела находятся в бегах, расследование продолжается», — говорится в официальном сообщении Министерства юстиции США.
По имеющимся данным, за семь лет члены группировки попытались в сумме похитить около $2,2 млрд, а реальные убытки от их действий составили более $530 млн Министерство юстиции США уже назвало это дело «одним из крупнейших сговоров с целью кибермошенничества», передаёт «112 Украина».
В мае прошлого года американский суд также приговорил к 2,5 годам заключения киевского хакера Вадима Ермоловича, напоминает «112 Украина». По данным следствия, Ермолович принимал участие в хакерском взломе трёх бизнес-порталов, что принесло ему незаконную прибыль в размере $30 млн
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