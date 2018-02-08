Крупнейшей кибератакой в США руководил украинский хакер

112: в США выявили крупнейшее кибермошенничество под руководством украинского хакера

Министерство юстиции США сообщило, что в ходе расследования удалось выявить личности хакеров, которые состояли в составе преступной группировки и похитили путём финансовых махинаций более $530 млн По данным следствия, эта международная группировка была создана украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году и состояла из 36 человек, из которых 13 уже арестованы, сообщает «112 Украина».

Правоохранительные органы США раскрыли международную группу хакеров в составе 36 человек, которые незаконным образом получали доступ к личным данным и похитили с чужих счетов более $530 млн, сообщает «112 Украина» со ссылкой на Министерство юстиции США. По мнению специалистов, это можно считать одним из крупнейших выявленных преступных сговоров с целью кибермошенничества.

Выяснилось, что эта группировка хакеров со слоганом In Fraud we trust («Мы верим в обман») была создана 34-летним украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году. Злоумышленники сформировали международную преступную сеть, которая противозаконным путём собирала личные данные интернет-пользователей, чтобы получить доступ к их банковским и электронным счетам и похитить их финансовые средства, поясняет «112 Украина».

«Из 36 человек, которых подозревают власти США, 13 были арестованы в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии. Остальные фигуранты громкого дела находятся в бегах, расследование продолжается», — говорится в официальном сообщении Министерства юстиции США.

По имеющимся данным, за семь лет члены группировки попытались в сумме похитить около $2,2 млрд, а реальные убытки от их действий составили более $530 млн Министерство юстиции США уже назвало это дело «одним из крупнейших сговоров с целью кибермошенничества», передаёт «112 Украина».