Не поделили небо: Ан-148 столкнулся с вертолетом

Упавший под Москвой авиалайнер мог столкнуться с вертолетом в воздухе. Об этом свидетельствуют обломки второго воздушного судна, найденные рядом с местом крушения Ан-148, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Flightradar24.com

Еще один собеседник заявил, что вторым воздушным судном был вертолет. Он не исключил, что самолет и вертолет столкнулись в воздухе.

В "Почте России" опровергли столкновение вертолета предприятия с Ан-148.