Не поделили небо: Ан-148 столкнулся с вертолетом 

Упавший под Москвой авиалайнер мог столкнуться с вертолетом в воздухе. Об этом свидетельствуют обломки второго воздушного судна, найденные рядом с местом крушения Ан-148, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Flightradar24.com
Еще один собеседник заявил, что вторым воздушным судном был вертолет. Он не исключил, что самолет и вертолет столкнулись в воздухе.
Источник "Интерфакса" отметил, что вертолет мог принадлежать "Почте России".
В "Почте России" опровергли столкновение вертолета предприятия с Ан-148.
Сегодня под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.