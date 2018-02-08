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В Охотском море застрял теплоход с пассажирами
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Во льдах Охотского моря застрял теплоход со 127 пассажирами 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, пробивается через плотные льды в южной части Охотского моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. «У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов», — говорится в сообщении.
По поручению губернатора Олега Кожемяко, развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
«Сейчас теплоход пробивается через них (ледовые поля), пытаясь выйти на чистую воду, до неё, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет», — заявил генеральный директор морской компании «Сахалин — Курилы» Сергей Кондрашин.
По его словам, пассажиры судна обеспечены всем необходимым, а топлива хватит как минимум на неделю.
Ранее судно из КНДР подало сигнал бедствия в водах Владивостока.
Также «Крыминформ» передавало, что с буксира, терпящего бедствие в Керченском проливе, эвакуировали двух моряков.
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