Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ

В деле об убийстве студентки ВШЭ Татьяны Страховой появились новые подробности.

Как сообщает Telegram-канал Mash, полицейские обнаружили в квартире Артема Исхакова чек из аптеки, в котором в числе прочего значилась интимная смазка. Следователи показали фармацевтам фотографию Исхакова. Те подтвердили, что видели Артема в аптеке.

Как считает следствие, данная улика подтверждает, что студент МГТУ им. Баумана тщательно планировал не только убийство, но и изнасилование своей подруги.

Напомним, резонансное убийство произошло 22 января в центре Москвы. 19-летний студент Артем Исхаков убил свою подругу и соседку по квартире 19-летнюю Татьяну Страхову из-за неразделенной любви.