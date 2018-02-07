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Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
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Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ 

Рамблер 1 час назад
В деле об убийстве студентки ВШЭ Татьяны Страховой появились новые подробности.
Как сообщает Telegram-канал Mash, полицейские обнаружили в квартире Артема Исхакова чек из аптеки, в котором в числе прочего значилась интимная смазка. Следователи показали фармацевтам фотографию Исхакова. Те подтвердили, что видели Артема в аптеке.
Как считает следствие, данная улика подтверждает, что студент МГТУ им. Баумана тщательно планировал не только убийство, но и изнасилование своей подруги.
>> Убийца московской студентки вел тайный дневник
Напомним, резонансное убийство произошло 22 января в центре Москвы. 19-летний студент Артем Исхаков убил свою подругу и соседку по квартире 19-летнюю Татьяну Страхову из-за неразделенной любви.
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