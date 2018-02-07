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У самолета Мурманск-Москва отказали спойлеры
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У самолета Мурманск-Москва отказали спойлеры 

Рамблер 4 часа назад
Самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, у воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Мурманска в Москву, отказали спойлеры на крыльях. Данные устройства гасят подъемную силу при торможении лайнера.
Сегодня СМИ сообщили о самолете Boeing 747, летевшем из Москвы на тайский остров Пхукет, который совершил посадку в столичном аэропорту Внуково после пяти кругов над ним. Причиной этого стала поломка двигателя.
Telegram-канал Mash
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