У самолета Мурманск-Москва отказали спойлеры 

Самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, у воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Мурманска в Москву, отказали спойлеры на крыльях. Данные устройства гасят подъемную силу при торможении лайнера.
Сегодня СМИ сообщили о самолете Boeing 747, летевшем из Москвы на тайский остров Пхукет, который совершил посадку в столичном аэропорту Внуково после пяти кругов над ним. Причиной этого стала поломка двигателя.
Telegram-канал Mash