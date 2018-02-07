В метро Москвы сломались автоматы с билетами

Автоматы по продаже билетов не работают на некоторых станциях московского метрополитена, сообщает официальный Twitter подземки.

Подчеркивается, что весь набор услуг по-прежнему может быть оказан пассажирам на кассах.

Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают. Весь набор сервисов доступен в кассах. Мы работаем над устранением неполадок. Приносим извинения за доставленные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 февраля 2018 г.

Пресс-служба метро отметила, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, а сотрудники подземки «прилагают все усилия» для избежания очередей — на станциях открыты все кассы, а на самых «загруженных» работают или «мобильные кассиры», или мобильные экспресс-кассы.

Неделю назад в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой. Как сообщали представители метрополитена, около 8:00 по техническим причинам были увеличены интервалы движения составов