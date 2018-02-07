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В метро Москвы сломались автоматы с билетами
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В метро Москвы сломались автоматы с билетами 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Автоматы по продаже билетов не работают на некоторых станциях московского метрополитена, сообщает официальный Twitter подземки.
>> В московском метро произошел сбой
Подчеркивается, что весь набор услуг по-прежнему может быть оказан пассажирам на кассах.
Пресс-служба метро отметила, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, а сотрудники подземки «прилагают все усилия» для избежания очередей — на станциях открыты все кассы, а на самых «загруженных» работают или «мобильные кассиры», или мобильные экспресс-кассы.
Неделю назад в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой. Как сообщали представители метрополитена, около 8:00 по техническим причинам были увеличены интервалы движения составов
 Ещё 6 источников 
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