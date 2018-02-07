Ещё
В РФ впервые освободили пожизненно осужденного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ Globallookpress
Анвар Масалимов писал жалобы на приговор и добился того, чтобы его дело было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах в умышленное убийство без отягчающих обстоятельств.
Пожизненно осужденный Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии «Полярная сова» в Ямало-ненецком автономном округе, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, 63-летний мужчина сейчас может находиться в Москве. Отмечается, что это первый случай в России, когда преступник, осужденный пожизненно, выходит на свободу.
Масалимова задержали в 1991 году за убийство пенсионера, у которого он проживал. Убийца задушил пожилого человека, расчленил тело и сжег его в печке. До этого преступник уже отсидел 15 лет за другое убийство.
Суд признал его особо опасным преступником и приговорил к расстрелу, однако в 1998 году указом президента Бориса Ельцина смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Убийца писал жалобы на приговор, и все-таки добился исключения признания Масалимова особо опасным рецидивистом. После этого Вологодский областной суд признал, что с наказание можно смягчить.
Дело Масалимова было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Заключенного выпустили с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».
ТК «Звезда»: последние новости
Известного украинского националисты избили в Одессе Экипаж вертолёта Ка-27 и БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота провели совместную тренировку по поиску и спасению человека на воде Замминистра здравоохранения Татарстана найдена мертвой
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воевавшую в Донбассе женщину расстреляли в Грузии155
Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине101
Коалиция США нанесла удар по войскам Асада428
На Украине назвали области, которые хочет вернуть Польша8
Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото89
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
04:03
МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ
Политика
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение