Дагестанская «зачистка» продолжится в Москве

В рамках антикоррупционной зачистки в Дагестане правоохранители планируют задержать московских чиновников из федеральных ведомств. Об этом сообщает Life.

По данным издания, и.о. премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов , который ранее был задержан, и его сообщники «в первую очередь наладили отношения» с чиновниками Минстроя РФ , которые занимаются распределением бюджетных денег на различные целевые программы.

Следственном комитете (СК) РФ. Life пишет, что чиновники из Дагестана по приказу Гамидова формировали заявки от республики на строительство или реконструкцию объектов, а коллеги из Москвы «подключали» их к целевым программам, но делали это «не за просто так». Сейчас эту информацию проверяют в ФСБ

В СК считают, что в 2014 году власти Дагестана с помощью сотрудников Минстроя «выбили» из бюджета около 160 миллионов рублей. Деньги, в частности, предназначались на строительство инфраструктуры автосборочного предприятия на базе завода ОАО «Авиаагрегат» . Через год дагестанские чиновники запросили в Москве дополнительные 60 миллионов рублей и получили их.

По версии следователей, в итоге эти деньги «разошлись по счетам фирм-помоек» и были поделены между руководством Дагестана.

Ранее в Дагестане начала работать спецкомиссия по проверке «состояния законности» в регионе. В Махачкалу отправились сотрудники центрального аппарата СК, МВД , ФСБ и Генпрокуратуры . Одним из поводов для проверки СМИ называли арест мэра Махачкалы Мусы Мусаева . Ему вменяют превышение должностных полномочий при выделении земли, повлекшее ущерб на 80 миллионов рублей. Мусаев вины не признал.

Позже по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на соцпрограммы, был задержан Гамидов, его заместители — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов.

При обыске у Гамидова нашли золотой пистолет ТТ, несколько «Беретт», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы.