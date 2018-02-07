У вылетевшего из Москвы самолета сломался двигатель

По данным канала, самолет Boeing 747, летевший из Москвы на тайский остров Пхукет, совершил посадку в столичной воздушной гавани после пяти кругов над ней.

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Ранее стало известно, что через 15 минут после взлета на борту воздушного судна сработала аварийная сигнализация. По данным СМИ, причиной этого стала поломка двигателя. В самолете находились 516 пассажиров.