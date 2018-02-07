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У вылетевшего из Москвы самолета сломался двигатель
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У вылетевшего из Москвы самолета сломался двигатель 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет вернулся в московский аэропорт Внуково из-за поломки двигателя, сообщает РЕН ТВ.
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По данным канала, самолет Boeing 747, летевший из Москвы на тайский остров Пхукет, совершил посадку в столичной воздушной гавани после пяти кругов над ней.
Telegram-канал 112
Ранее стало известно, что через 15 минут после взлета на борту воздушного судна сработала аварийная сигнализация. По данным СМИ, причиной этого стала поломка двигателя. В самолете находились 516 пассажиров.
В первой половине января на борту Boeing 737, следовавшего из Екатеринбурга в Москву, произошло возгорание. По сообщениям СМИ, на потолке рядом с дверью в кабину пилотов были замечены искры и дым. Пилоты приняли решение продолжить посадку, а члены экипажа с двух попыток потушили пожар с помощью огнетушителя. В итоге самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево.
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