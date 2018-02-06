Боевики переругались из-за тела русского летчика 

Между группировками боевиков в Идлибе начался конфликт, его причиной стал спор из-за тела погибшего российского летчика Романа Филипова, сообщают в соцсетях.
Тело российского летчика майора Романа Филипова турецким военным передала группировка «Файлак аш-Шам», часть ее боевиков принимает сейчас участие в совместной с Анкарой операции «Оливковая ветвь» в Африне, сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.
Перед транспортировкой тела между группировками, которые были на месте смерти летчика, произошел конфликт. Боевики ругались, поскольку не могли решить, кому достанется тело.
«Сегодня «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) через свое пропагандистское агентство «Иба» сообщило, что одна из группировок выкрала тело и без ведома ХТШ отдала его Турции. Активисты уточняют, что бандой, похитившей тело летчика, была именно «Файлак аш-Шам». Позже ХТШ выпустило официальное заявление, в котором они сообщили, что надеялись обменять тело пилота на заключенных боевиков», — говорится в сообщении.
Сторонники ХТШ назвали членов банды «Файлак аш-Шам» турецкими агентами и предателями. Возмещенные боевики обещает передать дело против «Файлак аш-Шам» в шариатский суд.
Также ХТШ заявили, что у группировки якобы есть пять тел других российских летчиков.
Во вторник стало известно, что тело пилота Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии в субботу, возвратили в Россию. Источник утверждал, что тело привезли в Москву еще 5 февраля, посредником стала Турция.
Во вторник российский транспортный самолет Ан-72 приземлился в Турции. Предполагается, что прибытие самолета на аэродром Хатай связано с гибелью российского летчика Романа Филипова.
Кроме того, отмечалось, что Минобороны направило Анкаре запрос об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25.
В субботу российский штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот Роман Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. Пилота представили к званию Героя России посмертно.