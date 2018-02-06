Боевики переругались из-за тела русского летчика

Между группировками боевиков в Идлибе начался конфликт, его причиной стал спор из-за тела погибшего российского летчика Романа Филипова , сообщают в соцсетях.

Тело российского летчика майора Романа Филипова турецким военным передала группировка «Файлак аш-Шам», часть ее боевиков принимает сейчас участие в совместной с Анкарой операции «Оливковая ветвь» в Африне, сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.

«Сегодня «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) через свое пропагандистское агентство «Иба» сообщило, что одна из группировок выкрала тело и без ведома ХТШ отдала его Турции. Активисты уточняют, что бандой, похитившей тело летчика, была именно «Файлак аш-Шам». Позже ХТШ выпустило официальное заявление, в котором они сообщили, что надеялись обменять тело пилота на заключенных боевиков», — говорится в сообщении. Перед транспортировкой тела между группировками, которые были на месте смерти летчика, произошел конфликт. Боевики ругались, поскольку не могли решить, кому достанется тело.

Сторонники ХТШ назвали членов банды «Файлак аш-Шам» турецкими агентами и предателями. Возмещенные боевики обещает передать дело против «Файлак аш-Шам» в шариатский суд.

Также ХТШ заявили, что у группировки якобы есть пять тел других российских летчиков.

Во вторник стало известно, что тело пилота Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии в субботу, возвратили в Россию. Источник утверждал, что тело привезли в Москву еще 5 февраля, посредником стала Турция.

Во вторник российский транспортный самолет Ан-72 приземлился в Турции. Предполагается, что прибытие самолета на аэродром Хатай связано с гибелью российского летчика Романа Филипова.

Кроме того, отмечалось, что Минобороны направило Анкаре запрос об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25.

В субботу российский штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот Роман Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. Пилота представили к званию Героя России посмертно.