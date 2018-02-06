Подробности крушения Ту-104

Самолет с 16-ю генералами и адмиралами разбился в Ленобласти

В один из февральских дней 1981 года тишину небольшого городка Пушкин в Ленинградской области нарушила страшная авиакатастрофа. Следовавший рейсом на Дальний Восток самолет Ту-104 потерпел крушение, все находившиеся на борту погибли. Остроты ситуации придавал тот факт, что разбилась вся руководящая верхушка Тихоокеанского флота и ряд других высокопоставленных военных чинов — всего 16 адмиралов и генералов.

В начале февраля 1981 года в город на Неве с целью проведения штабных учений прибыл командный состав всех флотов Советского Союза. Мероприятия длились неделю, итоги подвели 7 февраля. По общему признанию, лучшими стали моряки-тихоокеанцы. В тот же день они начали собираться обратно домой.

В тот день в Ленобласти стояла ненастная погода, шел обильный снегопад. Самолет Ту-104 готовился ко взлету с аэродрома города Пушкин. В 16:02 лайнер вышел на взлетно-посадочную полосу, разогнался и оторвался от земли. На борту находились 50 человек — шесть членов экипажа и 44 офицера.

Среди них был высший руководящий состав Тихоокеанского флота: адмирал Эмиль Спиридонов — командующий флотом, глава политического управления ТОФ вице-адмирал Владимир Сабанеев, командующий авиацией Тихоокеанского флота генерал-лейтенант Георгий Павлов , председатель штаба генерал-майор авиации Степан Данилко, начальник разведки Тихоокеанского флота контр-адмирал Геннадий Леонов, а также командующие флотилиями и другие высшие офицерские чины.

Спустя восемь секунд после машина вдруг резко накренилась вниз, начала снижаться и ударилась о землю. "Куда!" — таковым было последнее слово командира лайнера подполковника Анатолия Инюшина. Его истошный крик был отчетливо слышен на записях черных ящиков.

В катастрофе Ту-104 погибли 16 адмиралов и генералов, капитаны первого, второго и третьего рангов.

Единственным выжившим был старший лейтенант Валентин Зубарев. При ударе о землю его выбросило из кабины самолета. Но от полученных травм офицер скончался по дороге в больницу.

Эмиль Спиридонов. Фото: wikipedia.org

Крушение лайнера обезглавило Тихоокеанский флот СССР. Это грозило полным параличом управляемости столь громоздкой структуры и резким снижением уровня ее боеготовности. В условиях холодной войны это могло привести к непредсказуемым последствиям. Высшее военное руководство страны в спешном порядке назначило на освободившиеся должности нижестоящих офицеров, а в Кремле взяли расследование причин случившегося под личный контроль.

Рассматривалось несколько версий произошедшего. Первая — террористический акт, устроенный подрывником-одиночкой. Вариант диверсии анализировался особенно тщательно.

Рассматривалась возможность причастности как китайских, так и американских спецслужб.

В пользу первой версии говорило то, что совсем недавно отгремела Китайско-вьетнамская война, и не последнюю роль в победе Вьетнама сыграл советский Тихоокеанский флот. Моряки, помимо прочего, доставляли вьетнамцам боеприпасы и вооружения.

В пользу "американской" версии было то, что СССР уже как два года вел войну в Афганистане. Соединенные Штаты, противодействуя распространению влияния Советского Союза, не только поставляли оружие моджахедам, но и рассматривали возможность переброски частей морской пехоты в районы Индийского моря для дальнейшего броска в Афганистан.

Будан Виктор, Нетелев Роберт, Ходжаев И. /Фотохроника ТАСС

Москва наверняка была в курсе таких планов по линии разведки. Противодействовать возможной десантной операции американцев мог только Тихоокеанский флот. Посему устранение его руководящей верхушки и начало реализации американского плана вполне могло быть звеньями одной цепи, размышляли в Москве.

Но версии иностранного вмешательства быстро отпали, когда следователи выяснили реальные причины трагедии. Как оказалось, незадолго до катастрофы командир экипажа Ту-104 обращался в политотдел Тихоокеанского флота и просил вице-адмирала Сабанеева обратить внимание на ненадлежащее поведение некоторых высокопоставленных офицеров. Но просьбы пилота не были услышаны.

В итоге выяснилось, что причиной гибели самолета стал… товарный дефицит в СССР того времени. Дело в том, что прилетевшие в Ленинград тихоокеанцы под завязку забили лайнер различными товарами и бытовой техникой, которую было трудно достать на Дальнем Востоке. Ко всему прочему в салоне Ту-104 оказались тяжелые рулоны бумаги и даже массивные сейфы с секретными папками.

Расследовавшая причины случившегося комиссия пришла к выводу, что при разбеге самолета незакрепленный груз резко сместился в хвостовую часть машины, что повлекло за собой потерю устойчивости. Ту-104 накренился хвостом вниз, показал в воздухе "крест" и в таком положении упал на землю. Именно так описывали произошедшее очевидцы из числа местных жителей.

Братская могила погибших в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Фото: wikipedia.org/SerSem

Погибшие флотоводцы были похоронены на Серафимовском кладбище Ленинграда. При этом материалы расследования катастрофы были строго засекречены. Газеты о произошедшем практически не писали. Единственную запись сделала "Красная звезда", да и то на третьей полосе.