Россиянку в Египте задержали за непристойные танцы

Полиция Каира задержала танцовщицу из РФ за «подстрекательство к развратным действиям»

Популярная в Египте исполнительница восточных танцев из России, выступающая под псевдонимом "Гаухара" ("Драгоценность"), задержана прокуратурой провинции Гиза для расследования, как утверждают в полиции, ее непристойного поведения во время одного из представлений. Об этом во вторник сообщила в своей электронной версии газета Al-Watan Причиной задержания стало распространенное в социальных сетях видео "танца живота" в исполнении "Гаухары", 31-летней россиянки Екатерины Андреевой . Съемка велась в одном из ночных клубов, расположенном на реке Нил в провинции Гиза, часть которой входит в столичный мегаполис Большой Каир. Танцовщице предъявили обвинения в "подстрекательстве к развратным действиям". Специальное подразделение египетской туристической полиции уточнило, что Андреева "выступала полуобнаженная, в платье, которое не соответствует требованиям к одежде танцовщиц" и "без традиционных шорт, обязательных при исполнении этой разновидности восточных танцев". Расследование и дознание российской танцовщицы проводит прокуратура южной Гизы.