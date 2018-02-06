Ту-204 сдуло бураном

Самолет Ту-204 на ульяновском заводе сдуло бураном

Буран чуть не отправил в полет многотонный Ту-204 без двигателя, стоящий у завода «Авиастар-СП» в Ульяновске — из-за сильного ветра лайнер встал на хвост, устремив нос в небо.

«Разыгравшаяся в начале февраля непогода в Европейской части России не обошла стороной ульяновское предприятие «Авиастар-СП», входящее в состав транспортного дивизиона «Ильюшин», — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Там же отмечается, что «в ночь с 3 на 4 февраля неустановленный снежный буран попытался унести самолет Ту-204, стоявший на открытой площадке авиастроительного завода. Однако „что-то пошло не так, и ему удалось вызвать только опускание хвостовой части самолета. После чего злоумышленник затих“, — отметили на предприятии.

В настоящее время „задравший нос“ Ту-204 возвращен в исходное положение, а прошедшая проверка воздушного судна показала, что стихия не повлияла на его техническое состояние.

Ту-204 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. С 1990 года производился на заводе „Авиастар-СП“.