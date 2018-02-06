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Искавшее пропавший Boeing судно исчезло с радаров
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Искавшее пропавший малазийский Boeing судно исчезло с радаров 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © AP Photo / Rob Griffith
Судно Seabed Constructor американской компании Ocean Infinity, которое принимает участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малазийского лайнера MH370, не передавало данные о своей геолокации более трех суток. Об этом сообщает Fox News.
Судно начало поисковую операцию в Индийском океане у берегов Австралии 22 января. Для поиска обломков самолета применялись автономные подводные аппараты и гидролокаторы. Однако 1 февраля информация о местоположении Seabed Constructor в автоматической идентификационной системе (АИС) перестала обновляться. Seabed Constructor вновь появилось на радарах через 80 часов, сейчас оно направляется на стоянку в австралийский Перт. В компании Ocean Infinity не комментировали ситуацию.
"Передатчик АИС был отключен. Вопрос в том, было ли это ошибкой экипажа при прокладке нового маршрута или намеренное действие", — сказал Fox News специалист по геолокационным системам Ричард Кол.
По словам экспертов, которые приводит телеканал, экипаж судна мог специально скрыть свое местоположение, чтобы вместо поиска самолета заняться охотой за сокровищами. В 2016 году в районе операции были найдены обломки, предположительно принадлежавшие торговому судну, затонувшему в начале XX века.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.
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