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Прокурор получил выговор за езду на мамином «хаммере»
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Прокурор получил выговор за езду на мамином «хаммере» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр из видео
Прокурору Никите Шурыгину, пытавшемуся проехать на территорию заповедника «Серебряный бор» на Hummer, объявили выговор. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Поведение Шурыгина признали порочащим честь прокурорского работника.
Сотрудник прокуратуры пытался проехать к кафе на территории заповедника на автомобиле Hummer, записанном на маму. Охрана отказалась пропускать его, и тогда прокурорский работник позвонил начальнику ОВД с просьбой вызвать на место наряд полиции и арестовать непослушных охранников.
После того как история получила огласку, в прокуратуре устроили служебную проверку действий Шурыгина.
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