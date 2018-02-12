Установлена точка соприкосновения Ан-148 с землей

Следователи установили точку соприкосновения разбившегося Ан-148 с землей

Следователи на месте крушения Ан-148 под Москвой установили точку соприкосновения самолета с землей, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко

Председатель СК Александр Бастрыкин в полевых условиях провел совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте крушения. Он заслушал отчет о неотложных следственных действиях, которые уже удалось реализовать следователям и криминалистам за первые часы, прошедшие после трагедии.

"Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолета с землей", — сообщает Петренко.

В ближайшее время будут назначены экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев, добавляет СК.