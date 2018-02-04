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Неизвестный на Maserati устроил стрельбу в ресторане
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Неизвестный на Maserati устроил стрельбу в ресторане 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы мужчина несколько раз выстрелил в охранника ресторана, затем скрылся с места происшествия на чёрной Maserati, сообщает телеграм-канал Mash. Охранник ранен, ему оказывают помощь врачи скорой. По городу объявлен план «Перехват».
Как уточняет телеграмм канал 112, инцидент произошел по адресу Сухаревская, 8. Здесь находится ресторан «Круазье».
«Владелец «Мазератти» всадил две пули в охранника кабака. Номер хороший у тачки злодея — 888», — сообщает телеграм-канал.
По последним данным, стрелок уже задержан.
«На «Мазератти» скрывается его друг. Ствол у него», — пишет 112.
Как пишет Mash все началось с драки между двумя посетителями ресторана.
«Парни сначала громко ругались, потом шумно толкались, дело дошло даже до швыряния посудой», — сообщает Mash.
Потом один из участников конфликта выбежал к машине за оружием и, вернувшись, открыл стрельбу, все пули попали в охранника.
«Кстати, претензии к парням не только у секьюрити, но и у самого кафе. У них не только разбита посуда, но и не оплачен счёт за обед на двоих — 12 тысяч 375 рублей», — пишет Mash.
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