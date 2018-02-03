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Собянин сообщил о жертвах стихии в Москве
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Собянин сообщил о жертвах стихии в Москве 

Рамблер 14 часов назад
Из-за непогоды в Москве погиб один человек, пятеро пострадали.
«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», — сообщил в официальном аккаунте в Twitter столичный мэр Сергей Собянин, позже он добавил, что «по последним данным, уже пять пострадавших».
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Деревья в городе падают под тяжестью снега и льда. В результате аномальной погоды происходит их обледенение.
«Сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше», — написал Собянин.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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