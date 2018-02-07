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В Совфеде назвали тип сбившей Су-25 ракеты
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В Совфеде назвали тип сбившей Су-25 ракеты 

Рамблер 3 часа назад
Штурмовик Су-25 в Сирии был сбит ракетой из российского ПЗРК «Игла». Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».
«По неофициальной информации, это была "Игла"», — сказал Клинцевич.
Сенатор добавил, что по выяснению обстоятельств произошедшего ведется серьезная работа. Российская сторона пытается установить канал сбыта, по которому «Игла» попала к боевикам.
Штурмовик Су-25СМ с летчиком Романом Филиповым на борту был сбит ракетой в зоне деэскалации в провинции Идлиб 3 февраля.
Летчик успел катапультироваться. Оказавшись на земле, он вступил в бой с террористами, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.
Филипову было присвоено звание «Герой России» посмертно.
 Ещё 17 источников 
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