В Совфеде назвали тип сбившей Су-25 ракеты

Штурмовик Су-25 в Сирии был сбит ракетой из российского ПЗРК «Игла». Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».

«По неофициальной информации, это была "Игла"», — сказал Клинцевич.

Сенатор добавил, что по выяснению обстоятельств произошедшего ведется серьезная работа. Российская сторона пытается установить канал сбыта, по которому «Игла» попала к боевикам.

Штурмовик Су-25СМ с летчиком Романом Филиповым на борту был сбит ракетой в зоне деэскалации в провинции Идлиб 3 февраля.

Летчик успел катапультироваться. Оказавшись на земле, он вступил в бой с террористами, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Филипову было присвоено звание «Герой России» посмертно.