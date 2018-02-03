Скончался Михаил Сергеев

Утром в субботу скончался известный диджей и радиоведущий DFM Воронежа 48-летний Михаил Сергеев (DJ Sergeev), сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на его друзей и коллег.

Михаил Сергеев работал на радио более 25 лет. Он был ведущим на «Европе Плюс», « Русском радио », «Борнео», Megapolis FM. В эфире DFM он вел радио-шоу Freesound live.

В 1994 году он начал работать диджеем, участвовал в нескольких фестивалях Kazantip. Dj Sergeev делал ремиксы для Владимира Кузьмина Cергея Галанина , группы «Чайф», группы «Блестящие».

Сообщается, что диджей скончался от пневмонии в студии перед эфиром.