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Скончался Михаил Сергеев
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Скончался Михаил Сергеев 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook/Найтпати Воронеж
Утром в субботу скончался известный диджей и радиоведущий DFM Воронежа 48-летний Михаил Сергеев (DJ Sergeev), сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на его друзей и коллег.
Михаил Сергеев работал на радио более 25 лет. Он был ведущим на «Европе Плюс», «Русском радио», «Борнео», Megapolis FM. В эфире DFM он вел радио-шоу Freesound live.
В 1994 году он начал работать диджеем, участвовал в нескольких фестивалях Kazantip. Dj Sergeev делал ремиксы для Владимира Кузьмина, Cергея Галанина, группы «Чайф», группы «Блестящие».
Сообщается, что диджей скончался от пневмонии в студии перед эфиром.
Музыкант Михаил Гребенщиков разместил в Сети видео под названием «Михаил Сергеев DJ MMM. Вечная память, аплодисменты и респект». «Благодарю его как вождя и учителя моей юности, благодарю, что я не увидел бандитский Воронеж 90-х, а видел только творческих и позитивных людей, он изменил Воронежский шоу-биз. Благодарю, что впервые позволил мне вести радио передачу, впервые дал в руки микрофон и вывел в клубе ведущим на сцену, за видео магнитофон и музыкальный центр которые мне подарил, благодарю как друга с которым прожиты самые золотые молодые годы», — написал он.
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