Женщина погибла в московском метро

«В результате падения на жесткий путь на станции метро «Полянка» погиб человек», — сказал дежурный офицер.

Пассажир погиб в результате падения на пути на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.