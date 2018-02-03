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Женщина погибла в московском метро
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Женщина погибла после падения на пути на станции метро «Полянка» 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пассажир погиб в результате падения на пути на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
«В результате падения на жесткий путь на станции метро «Полянка» погиб человек», — сказал дежурный офицер.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил агентству о том, что в результате инцидента погибла женщина. Он добавил, что тело погибшей было обнаружено между вторым и третьим вагонами состава, который был остановлен в тупике для извлечения тела.
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