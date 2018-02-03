Судно из КНДР дало сигнал SOS во Владивостоке

Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал SOS

Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы из Владивостоке в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дало сигнал SOS в водах Владивостока, рассказал РИА Новости директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представитель северокорейской компании-фрактователя Man Gyong Bong "РосКор" Владимир Баранов

"Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа", — рассказал Баранов.

По словам директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", капитан судна сутками ранее послал аварийную радиограмму, но реакции на нее не было. Также он отметил, что судно стоит в районе бухты Тихой города Владивостока. По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

"К судно уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут к нему подойти из-за льда", — отметил он.

Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном, это были мука и рис. Ранее "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.