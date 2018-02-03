Ещё
Судно из КНДР дало сигнал SOS во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке судно из КНДР дало сигнал SOS 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы из Владивостоке в северокорейский Раджин, из-за отсутствия топлива дало сигнал SOS в водах Владивостока, рассказал РИА Новости директор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", представитель северокорейской компании-фрактователя Man Gyong Bong "РосКор" Владимир Баранов.
"Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (02.35 по мск) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа", — рассказал Баранов.
По словам директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест", капитан судна сутками ранее послал аварийную радиограмму, но реакции на нее не было. Также он отметил, что судно стоит в районе бухты Тихой города Владивостока. По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.
"К судно уже отправились пограничники, но сейчас они не не могут к нему подойти из-за льда", — отметил он.
Комментарием пограничников РИА Новости на данный момент не располагает.
Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном, это были мука и рис. Ранее "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.
РИА Новости: последние новости
Экстрадированный в США россиянин заявил о своей невиновности Посольство России прокомментировало решение Испании о выдаче Левашова США В США молодую пару отправили в тюрьму за искусанную крысами дочь
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подсчитала потери от антироссийских санкций104
«Мы — не верблюды»: ГД заинтересовалась исками к вкладчикам385
Газ для Украины может подорожать вдвое188
Украина решила продать российские активы в Крыму397
США нашли «страшилку» в лице России76
Видео
00:00
Сова заслонила собой нарушителей ПДД от камеры
В мире
00:00
Турецкие ВВС нанесли удар по жителям Сирии
Армия Африка
01:18
Сванидзе и Шевченко встретились после драки
Шоу-бизнес
00:44
Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
В мире
03:59
«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей
Политика
04:07
Путин: защитники Сталинграда совершили ратный подвиг
Политика Другое
01:56
Москва утонет и замерзнет
Погода Новости Москвы
01:08
Песков извинился перед Памфиловой за агитацию
Политика Выборы 2018
04:30
МЧС выступило с предупреждением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:23
Ёж Пых намекнул, когда ждать весну
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение