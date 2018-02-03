Известный оппозиционер убит в Петербурге

Оппозиционер, участник многочисленных протестных акций Константин Синицин был убит в Петербурге в подъезде собственного дома, сообщает «Фонтанка»

Накануне вечером о смерти Синицина сообщил на своей странице в Facebook депутат Борис Вишневский . «Друзья, опять трагедия. По сообщению Динар Идрисов (Dinar Idrisov), еще 26 января в подъезде дома был найден мертвым постоянный участник оппозиционных акций Константин Синицин. Полиция ведет расследование. Светлая память…», — написал он.

Тело 53-летнего мужчины нашли с травмами головы. По подозрению в избиении оппозиционера задержан 44-летний кладовщик. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».