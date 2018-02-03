«Безумные русские» устроили гонки с ледоколом

В ходе противостояния дизельный автомобиль Toyota Hilux победил атомный ледокол «Таймыр».

«Гонки с ледоколом, видео из серии «Безумные Русские». Во время нашей экспедиции в Диксон мы встречали несколько раз ледоколы, с одним из них мы решили устроить гонки. В драг-битве атомный ледокол Таймыр — дизельная Toyota Hilux, победила дизельная Toyota», — прокомментировал видеоролик его автор.

В Сети опубликовано видео необычных гонок. На кадрах, размещенных в соцсети Instagram, видно, как группа молодых людей, которые находятся в салоне автомобиля, соревнуются в скорости с ледоколом.