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«Безумные русские» устроили гонки с ледоколом
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«Безумные русские» на автомобиле устроили гонки с ледоколом 

ТК «Звезда» 4 часа назад
В ходе противостояния дизельный автомобиль Toyota Hilux победил атомный ледокол «Таймыр».
В Сети опубликовано видео необычных гонок. На кадрах, размещенных в соцсети Instagram, видно, как группа молодых людей, которые находятся в салоне автомобиля, соревнуются в скорости с ледоколом.
«Гонки с ледоколом, видео из серии «Безумные Русские». Во время нашей экспедиции в Диксон мы встречали несколько раз ледоколы, с одним из них мы решили устроить гонки. В драг-битве атомный ледокол Таймыр — дизельная Toyota Hilux, победила дизельная Toyota», — прокомментировал видеоролик его автор.
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