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На Урале сгорел дом Ельцина
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На Урале сгорел дом Ельцина 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: страница Юлии Казариной во «ВКонтакте»
В селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, в котором родился Борис Ельцин, передает Ura.ru.
Пожар произошел еще 26 января, за несколько дней до 87-летия со дня рождения первого российского президента, которое отмечалось 1 февраля. Как предполагается, возгорание возникло из-за неисправной печи, которую оставили без присмотра.
За домом следил сосед хозяев, уехавших в Тюмень. Он поддерживал тепло в помещении, чтобы не перемерзли трубы водопровода. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить дом, и сразу же позвонил пожарным.
«Сообщение о пожаре поступило в 06:40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось», — сообщили изданию в МЧС.
В ходе пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого от строения остались только стены.
1 февраля музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал в сети ранее неизвестное видеоинтервью с Борисом Ельциным, записанное в поезде в 1990 году.
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