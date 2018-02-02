На Урале сгорел дом Ельцина

Накануне 87-летия Ельцина загорелся дом, где он родился — ВИДЕО: https://t.co/HPsuIMT0Qt pic.twitter.com/6PemhZixHG— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 2 февраля 2018 г. Пожар произошел еще 26 января, за несколько дней до 87-летия со дня рождения первого российского президента, которое отмечалось 1 февраля. Как предполагается, возгорание возникло из-за неисправной печи, которую оставили без присмотра.

«Сообщение о пожаре поступило в 06:40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось», — сообщили изданию в МЧС. За домом следил сосед хозяев, уехавших в Тюмень. Он поддерживал тепло в помещении, чтобы не перемерзли трубы водопровода. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить дом, и сразу же позвонил пожарным.

В ходе пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого от строения остались только стены.