Ещё
В ДНР совершено покушение на министра обороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР совершено покушение на министра обороны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В ДНР совершено покушение на министра обороны Владимира Кононова. Здание Минобороны, где находился Кононов, обстреляли из гранатометов. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Около 19.30 по местному времени диверсанты обстреляли здание из одноразового гранатомета с расстояния 50-70 метров.
>> Силовики обстреляли пригород Донецка
Как сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов, в результате обстрела пострадали первый и третий этажи здания. Жертв нет.
Как пишет WarGonzo, это уже не первое покушение на главу Минобороны самопровозглашенной республики. Перед новым годом его охрана обнаружила снайперскую лежку в заброшенном здании, из которого велось наблюдение за кабинетом министра.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выплатила ООН рекордную сумму92
Россиянам повысили пенсии202
Как живет забытый певец Витас116
В СК рассказали о роскошной жизни Белых29
ФСБ задержала звезду «Первого канала»132
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
00:56
Жириновский сплясал в ТЦ Петербурга
Политика
01:39
Лавров: стороны в Донбассе могут договариваться
Политика
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
00:26
Опубликовано видео «попадания» боевиков по Су-25
В мире Ближний Восток
00:56
Сотрудник магазина и посетитель подрались из-за телефона
Происшествия
03:52
Как живет забытый певец Витас
Шоу-бизнес
00:23
Сенсационные факты из личной жизни Александра Абдулова
Шоу-бизнес
07:54
Сафронов обвинил Мазур во лжи
Шоу-бизнес
00:45
«Не связывайся с Бузовой»: фанаты обратились к самому красивому преступнику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение