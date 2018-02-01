В ДНР совершено покушение на министра обороны

В ДНР совершено покушение на министра обороны Владимира Кононова . Здание Минобороны , где находился Кононов, обстреляли из гранатометов. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo

Около 19.30 по местному времени диверсанты обстреляли здание из одноразового гранатомета с расстояния 50-70 метров.

Как сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов, в результате обстрела пострадали первый и третий этажи здания. Жертв нет.

Как пишет WarGonzo, это уже не первое покушение на главу Минобороны самопровозглашенной республики. Перед новым годом его охрана обнаружила снайперскую лежку в заброшенном здании, из которого велось наблюдение за кабинетом министра.