«Давайте разъезжаться»: как доказать невиновность в ДТП с ОМОНом

«Давайте разъезжаться»: можно ли доказать невиновность в ДТП с автобусом ОМОНа

В автомобиль москвички Дарьи Турченковой врезался автобус ОМОНа, но виновных в ГАИ не нашли, сообщает «Газета.ru»

ДТП произошло в середине декабря минувшего года на Автозаводской улице. Дарья Турченкова‎ на BMW X3 пыталась повернуть направо из крайней правой полосы, когда появился автобус ПАЗ, который, по ее словам, начал «щемиться» на ту же полосу. Девушка посигналила, автобус притормозил, но затем повторил попытку. Турченкова‎ остановилась, так как была пробка, а ПАЗик врезался в ее автомобиль и поцарапал крыло и бампер.

«И вот из этого автобуса на меня один за другим выходит с десяток этих огромных ОМОНовцев и каждый по очереди говорит: "Давайте разъезжаться полюбовно"», — рассказала она.

По словам девушки, она начала кричать, а водитель, также в форме ОМОНа, подошел к ней, «извинился и признался, что совершил ДТП». Между тем прибывшим сотрудникам ДТП водитель представил уже другую версию событий. По его словам, Турченкова‎, стоя на месте, не дала ему завершить маневр. Кроме того, гаишник сказал ей, что судя по расположению машин, виновата именно она.

«После моих возмущений инспектор ДПС все-таки выдал определение, в котором выявил нарушение ПДД водителем автобуса», — сообщила она.

После этого девушке выдали «неверную» схему ДТП, которую она «подписала не глядя», а 25 января участникам аварии пришло постановление о том, что в ДТП «никто не виноват». По словам девушки, только после этого она ознакомилась с материалами дела и схемой и выяснила, что из материалов «пропал» листок с показаниями свидетеля, ее пассажира. Турченкова написала заявление, в котором потребовала проверить действия оформлявших ДТП инспекторов.

«Неужели сотрудники ОМОНа могут ездить как им взбредет в голову и почему в ГИБДД так себя ведут?» — заявила она.

Как рассказал изданию юрист Дмитрий Зацаринский, девушке стоит обратиться в суд, в первую очередь — с заявлением об отмене постановления об административном правонарушении, а в случае успеха с этим — с иском о взыскании средств на ремонт.