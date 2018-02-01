Стали известны детали задержания Белых

В ходе заседания суда по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых стали известны обстоятельства его задержания, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Как следует из материалов дела, которые огласила судья, бизнесмен Юрий Зудхаймер , у которого Белых требовал $400 тыс., сам обратился в ФСБ и предоставил аудиозаписи разговоров с экс-губернатором.

"На встрече Белых сначала увидел вино, потом потрогал деньги", — заявлял Зудхаймер. После этого в ФСБ начали готовить операцию: бизнесмену дали сверток с деньгами, сверху поместили бутылку вина, деньги завернули в целлофановый пакет, обработанный спецраствором.

По его словам, он предоставил ФСБ свои деньги для операции, но ему сказали "у нас свои".

Ранее суд признал Белых виновным в получении взяток.