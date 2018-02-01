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Стали известны детали задержания Белых
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Стали известны детали задержания Белых 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В ходе заседания суда по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых стали известны обстоятельства его задержания, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Как следует из материалов дела, которые огласила судья, бизнесмен Юрий Зудхаймер, у которого Белых требовал $400 тыс., сам обратился в ФСБ и предоставил аудиозаписи разговоров с экс-губернатором.
После этого в ФСБ начали готовить операцию: бизнесмену дали сверток с деньгами, сверху поместили бутылку вина, деньги завернули в целлофановый пакет, обработанный спецраствором.
"На встрече Белых сначала увидел вино, потом потрогал деньги", — заявлял Зудхаймер.
По его словам, он предоставил ФСБ свои деньги для операции, но ему сказали "у нас свои".
Ранее суд признал Белых виновным в получении взяток.
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