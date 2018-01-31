ФСБ разоблачила «загадочных» революционеров

ФСБ разоблачила революционеров из загадочной организации

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали нескольких радикалов, готовящих теракты и революцию. Об этом сообщается в статье портала Republic, опубликованной в среду, 31 января.

По информации издания, активисты входили в некую террористическую организацию «Сеть», о которой до сих пор ничего не было известно. «Сеть» объединяла ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и в Белоруссии.

Ее члены фактически планировали государственный переворот: они собирались «раскачать народные массы», устроить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, а также поднять вооруженный мятеж, пишет издание со ссылкой на материалы уголовного дела.

Сами фигуранты заявили, что давали признательные показания под пытками. Задержания членов «Сети» начались в октябре 2017 года и продолжились в январе 2018-го.

3 ноября 2017 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали участников движения «Артподготовка», готовивших на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских.