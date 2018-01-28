Мария Саакян умерла в 37 лет

В воскресенье утром в Москве умерла режиссер Мария Саакян , известная по фильмам «Прощание», «Маяк» и «Энтропия». Ей было 37 лет. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Андрей Плахов

«Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», — написал он.

«Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе», — отметил Плахов.

«Почему уходят самые красивые, добрые, светлые люди, уходят молодыми, в начале пути, уходят как ангелы, чтобы научить чему-то тех, кто остался… когда-нибудь наверное мы все поймем и все узнаем, а пока этому просто нет никакого объяснения», — написала о смерти Марии Саакян режиссер Анна Меликян