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Мария Саакян умерла в 37 лет
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Мария Саакян умерла в 37 лет 

Рамблер 3 часа назад
В воскресенье утром в Москве умерла режиссер Мария Саакян, известная по фильмам «Прощание», «Маяк» и «Энтропия». Ей было 37 лет. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Андрей Плахов.
«Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», — написал он.
«Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе», — отметил Плахов.
«Почему уходят самые красивые, добрые, светлые люди, уходят молодыми, в начале пути, уходят как ангелы, чтобы научить чему-то тех, кто остался… когда-нибудь наверное мы все поймем и все узнаем, а пока этому просто нет никакого объяснения», — написала о смерти Марии Саакян режиссер Анна Меликян.
Мария Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. В 1997 году поступила во ВГИК на факультет режиссуры кино и телевидения, училась в мастерской Владимира Кобрина. У нее остались пятеро детей.
 Ещё 38 источников 
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