Я убила своих детей: трагедия из-за развода

В США состоялся суд на 31-летней жительницей Дарлингтона, штат Индиана, Брэнди Уорли. Женщина признала себя виновной в убийстве двоих маленьких детей, на которое она пошла после того, как ее муж подал на развод в 2016 году. Женщина подтвердила, что убила своих детей, семилетнего сына Тайлера и трехлетнюю дочь Чарли, пишет Daily Mail

Согласно документам, зачитанным в суде, женщина заявила в полиции, что она убила детей, потому что она не хотела, чтобы ее муж, Джейсон Уорли, забрал их.

Женщина сама позвонила службу «911» и сообщила о том, что ночью убила своих детей.

«Что у вас происходит?», — спросил диспетчер. «Я просто порезала себя и убила двух своих детей», — ответила женщина. Диспетчер позже спросил ее: «И что заставило вас сделать это?».

На что Брэнди Уорли ответила: «Мой муж хотел развестись и хотел взять моих детей. Я не хочу, чтобы у него были мои дети». Кроме того, она сообщила, что пыталась покончить с собой, нанеся себе удары в шею. Диспетчер спросил Уорли, как она себя чувствует. Женщина ответила, что она «просто устала». Ее муж, Джейсон Уорли, подал на развод за день до того, как дети были убиты. Он спал в подвале в ночь, когда произошли убийства. Трагедия вызвала большой отклик в Сети. Была запущена кампания по сбору средств, чтобы помочь с оплатой расходов на похороны. Она собрала более 50 000 долларов.

«В конце концов, я единственная, кто может дать моим детям счастливую мать, которая любит жизнь», — написано на странице женщины в Фейсбуке в качестве девиза.

Все страницы ее аккаунта заполнены детскими фотографиями.