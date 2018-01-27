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Я убила своих детей: трагедия из-за развода
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Я убила своих детей: трагедия из-за развода 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
В США состоялся суд на 31-летней жительницей Дарлингтона, штат Индиана, Брэнди Уорли. Женщина признала себя виновной в убийстве двоих маленьких детей, на которое она пошла после того, как ее муж подал на развод в 2016 году. Женщина подтвердила, что убила своих детей, семилетнего сына Тайлера и трехлетнюю дочь Чарли, пишет Daily Mail.
Согласно документам, зачитанным в суде, женщина заявила в полиции, что она убила детей, потому что она не хотела, чтобы ее муж, Джейсон Уорли, забрал их.
Женщина сама позвонила службу «911» и сообщила о том, что ночью убила своих детей.
«Что у вас происходит?», — спросил диспетчер. «Я просто порезала себя и убила двух своих детей», — ответила женщина. Диспетчер позже спросил ее: «И что заставило вас сделать это?».
На что Брэнди Уорли ответила: «Мой муж хотел развестись и хотел взять моих детей. Я не хочу, чтобы у него были мои дети». Кроме того, она сообщила, что пыталась покончить с собой, нанеся себе удары в шею. Диспетчер спросил Уорли, как она себя чувствует. Женщина ответила, что она «просто устала». Ее муж, Джейсон Уорли, подал на развод за день до того, как дети были убиты. Он спал в подвале в ночь, когда произошли убийства. Трагедия вызвала большой отклик в Сети. Была запущена кампания по сбору средств, чтобы помочь с оплатой расходов на похороны. Она собрала более 50 000 долларов.
«В конце концов, я единственная, кто может дать моим детям счастливую мать, которая любит жизнь», — написано на странице женщины в Фейсбуке в качестве девиза.
Все страницы ее аккаунта заполнены детскими фотографиями.
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