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У станции метро в Баку прогремел взрыв
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У станции метро в центре Баку прогремел взрыв, есть погибшие 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел в центре Баку в Азербайджане около станции метро "28 мая", сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
Как отмечает Sputnik Азербайджан, пожар произошел в магазине канцелярских товаров на первом этаже. Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские.
На месте работают силы полиции и МЧС. Комментариями МЧС РИА Новости пока не располагает.
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