У станции метро в Баку прогремел взрыв

Ранним утром в субботу в центре Баку произошел взрыв газа. Пожар произошел в магазине канцелярских товаров на первом этаже. Причина — утечка газа. Погибли два человека. pic.twitter.com/CrXLbJSDv2— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 27 января 2018 г.