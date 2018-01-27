У станции метро в Баку прогремел взрыв

Взрыв произошел в центре Баку в Азербайджане около станции метро "28 мая", сообщили РИА Новости очевидцы.
Ранним утром в субботу в центре Баку произошел взрыв газа. Пожар произошел в магазине канцелярских товаров на первом этаже. Причина — утечка газа. Погибли два человека. pic.twitter.com/CrXLbJSDv2— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 27 января 2018 г.
По их словам, в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, произошел взрыв газа. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
Как отмечает Sputnik Азербайджан, пожар произошел в магазине канцелярских товаров на первом этаже. Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские.
На месте работают силы полиции и МЧС. Комментариями МЧС РИА Новости пока не располагает.