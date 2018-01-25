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Медсестры бросили на улице тяжелобольного пациента
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Медсестры выставили на улицу тяжелобольного пациента 

Рамблер 11 часов назад
Медсестер сочинской больницы, вывезших пациента на инвалидной коляске и оставивших его на улице, уволят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Сочи.
В управлении пояснили, что приняли такое решение после проверки появившегося в Сети видео. Документы на увольнение медсестер уже готовятся.
«Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде», — заявила глава управления Марина Вартазарян. По ее словам, в ведомстве «крайне осуждают действия медицинского персонала».
Управление также проводит служебную проверку действий заведующей отделением, в котором работают медсестры.
Свою проверку в отношении медсестер проведет и прокуратура Краснодарского края.
Ранее в Сети было опубликовано видео с камеры наблюдения, демонстрирующее, как женщины в белых халатах вывозят больного на инвалидной коляске и оставляют его у гаражей, забрав коляску. Очевидцы утверждают, что медработницы сказали: «Заберите себе его. Он нам не нужен». После этого очевидцы вызвали скорую, и мужчину снова отвезли в больницу.
Как рассказали «Комсомольской правде» в больнице, пациент поступил к ним «в состоянии сильного наркотического опьянения». «Когда мы его прокапали, они сам просился домой. Причем даже попросил отвезти его на коляске в определенное место, где якобы его ждали друзья. Вот санитарки так и сделали», — заявил собеседник издания.
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