Медсестры бросили на улице тяжелобольного пациента

Медсестры выставили на улицу тяжелобольного пациента

Медсестер сочинской больницы, вывезших пациента на инвалидной коляске и оставивших его на улице, уволят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Сочи.

В управлении пояснили, что приняли такое решение после проверки появившегося в Сети видео. Документы на увольнение медсестер уже готовятся.

«Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде», — заявила глава управления Марина Вартазарян. По ее словам, в ведомстве «крайне осуждают действия медицинского персонала».

Управление также проводит служебную проверку действий заведующей отделением, в котором работают медсестры.

Свою проверку в отношении медсестер проведет и прокуратура Краснодарского края.

Загрузка… Ранее в Сети было опубликовано видео с камеры наблюдения, демонстрирующее, как женщины в белых халатах вывозят больного на инвалидной коляске и оставляют его у гаражей, забрав коляску. Очевидцы утверждают, что медработницы сказали: «Заберите себе его. Он нам не нужен». После этого очевидцы вызвали скорую, и мужчину снова отвезли в больницу.