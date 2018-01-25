Потоп в Париже

Уровень воды в Сене в Париже за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. К выходным ситуация может ухудшиться. Последствия наводнения в столице Франции — в фоторепортаже.

Уровень воды в Сене в столице Франции за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. В результате выхода реки из берегов оказались затоплены многие дороги. Руководство Лувра, расположенного в непосредственной близости от берегов Сены, сообщило, что из-за опасности наводнения предметы искусства переносятся с нижних этажей на верхние, а во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что закрывают шесть станций системы скоростных пригородных поездов в связи с опасностью затопления. Ожидается, что к субботе ситуация в Париже ухудшится и уровень воды может подняться еще выше.

Последнее крупное наводнение в Париже произошло более 100 лет назад. В конце января 1910 года уровень воды в Сене поднялся до 8,68 метра. В результате наводнения были затоплены сотни улиц и около 20 000 домов.

Последствия наводнения в Париже — в фоторепортаже.