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Потоп в Париже
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Потоп в Париже 

Газета.Ru 6 часов назад
Уровень воды в Сене в Париже за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. К выходным ситуация может ухудшиться. Последствия наводнения в столице Франции — в фоторепортаже.
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Уровень воды в Сене в столице Франции за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. В результате выхода реки из берегов оказались затоплены многие дороги. Руководство Лувра, расположенного в непосредственной близости от берегов Сены, сообщило, что из-за опасности наводнения предметы искусства переносятся с нижних этажей на верхние, а во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что закрывают шесть станций системы скоростных пригородных поездов в связи с опасностью затопления. Ожидается, что к субботе ситуация в Париже ухудшится и уровень воды может подняться еще выше.
Последнее крупное наводнение в Париже произошло более 100 лет назад. В конце января 1910 года уровень воды в Сене поднялся до 8,68 метра. В результате наводнения были затоплены сотни улиц и около 20 000 домов.
Последствия наводнения в Париже — в фоторепортаже.
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