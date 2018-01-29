Сгорела машина координатора штаба Собчак

Руководитель штаба Собчак в Пскове сообщил о поджоге своего автомобиля

Полиция в Пскове выясняет обстоятельства возгорания автомобиля Citroen, который, по словам координатора областного предвыборного штаба Ксении Собчак Виктора Широбокова, находился в его распоряжении, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МВД.

"Можем подтвердить, что факт возгорания был. В 5.17 мск 28 января у дома 26/13 по переулку Дружбы произошло возгорание автомобиля Citroen C5. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, материал проверки в полиции есть по данному факту", — сказал собеседник агентства.

официальный сайт кандидата в президенты РФ Ксении Собчак

"Этот автомобиль на него не зарегистрирован. Он данному лицу не принадлежит", — добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос, принадлежит ли сгоревший автомобиль координатору штаба Собчак в Пскове. По словам представителя ведомства, сейчас проводится экспертиза, направленная на установление причин возгорания автомобиля.

"Я на этом автомобиле ездил в центральный штаб в Москву, отвозил подписи, собранные в Псковской области. Вот только вернулся из Москвы, в 12 часов дня поставил его возле дома. Вот уже этой же ночью в 5 утра он загорелся", — сказал он. Как сообщил РИА Новости сам Широбоков, автомобиль принадлежит его знакомой и был предоставлен в безвозмездное пользование "для деятельности штаба".

По его словам, автомобиль дизельный и "сам загореться не может", "с электричеством все было в порядке", 6 января автомобиль прошел полное техническое обслуживание.

"Поджог, однозначно", — считает Широбоков.

В качестве цели, которую могли преследовать возможные поджигатели, он назвал воспрепятствование деятельности предвыборного штаба Собчак, поскольку агитационная работа предполагает многочисленные разъезды по области, и автомобиль является "важным фактором деятельности штаба". По его словам, вопрос с автотранспортом будет решен.