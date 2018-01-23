В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет

При столкновении самолёта и вертолёта в Германии погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения спортивного самолёта и вертолёта в районе немецкого города Филипсбург. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на место происшествия выехали пожарные и бригады скорой помощи.

По данным издания, вертолёт мог принадлежать региональному подразделению спасательных служб.

Ранее сообщалось, что в результате крушения частного самолёта Cessna 510 в округе Равенсбург в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг погибли три человека.