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В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет
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При столкновении самолёта и вертолёта в Германии погибли четыре человека 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения спортивного самолёта и вертолёта в районе немецкого города Филипсбург. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на место происшествия выехали пожарные и бригады скорой помощи.

По данным издания, вертолёт мог принадлежать региональному подразделению спасательных служб.

Ранее сообщалось, что в результате крушения частного самолёта Cessna 510 в округе Равенсбург в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг погибли три человека.

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