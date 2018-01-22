Поезд запутался в московском метро

Поезд сломался в тоннеле на синей ветке московского метро, сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах.

По словам собеседника издания, причиной ЧП стал незакрепленный кабель. Во время движения состава между станциями «Партизанская» и «Щелковская» он намотался на ходовую часть вагона. Машинист попытался сам исправить ситуацию, но не смог размотать запутавшийся провод.

В ближайшее время будет организована эвакуация пассажиров, между станциями пустят бесплатные автобусы. Сколько потребуется времени на восстановление движения поездов, не уточняется.

13:00 Арбатско-Покровская линия. Нет движения поездов между станциями Щёлковская и Партизанская по техническим причинам. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.

Ранее в Twitter-аккаунте столичной подземки сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии «по техническим причинам» увеличены интервалы движения составов.