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Поезд запутался в московском метро
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Поезд запутался в московском метро 

Lenta.ru 4 часа назад

Поезд сломался в тоннеле на синей ветке московского метро, сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах.

По словам собеседника издания, причиной ЧП стал незакрепленный кабель. Во время движения состава между станциями «Партизанская» и «Щелковская» он намотался на ходовую часть вагона. Машинист попытался сам исправить ситуацию, но не смог размотать запутавшийся провод.

В ближайшее время будет организована эвакуация пассажиров, между станциями пустят бесплатные автобусы. Сколько потребуется времени на восстановление движения поездов, не уточняется.

Ранее в Twitter-аккаунте столичной подземки сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии «по техническим причинам» увеличены интервалы движения составов.

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